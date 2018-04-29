Fikret Orman'dan Aykut Kocaman'a sert sözler

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın "Maça çıkmamak gerçekten kuvvetli bir karar. Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum" açıklamasına yanıt verdi. Orman, Kocaman için "Herkes kendi işine baksın" dedi



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beyaz TV'ye gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fikret Orman'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Güzel bir rekabet ortamı var. 4 takım şampiyonluk yarışı yaşıyor. Bunun keyfini sürmek lazım. Maalesef futbol yerine tartışmalı olaylar yaşanıyor. Daha fazla geçmişi, konuşmanın kimseye faydası yok.

- Beşiktaş bizim sahip olduğumuz bir kulüp değil. Burası Beşiktaş taraftarı, Divan Kurulu, Genel Kurulu ve halkın sahip olduğu bir kurum. Bizler geçici olarak buradayız.

- Divan Toplantısı basına kapalıydı. Ben ifade ettim. Burası aile toplantısıdır. Bu konuşmaların dışarıda konuşulması doğru değil. Divan'da konuşulanlar orada kaldı. Onun için de çok fazla Divan Kurulu toplantısıyla alakalı bir şey söylemek istemem.



- Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray Türk futbolunun temel taşları. Yöneticiler olarak biz de bazen olayları gerdik ama bizim hedefimiz bu edebi dostluğu, rekabeti devam ettirmek olmalı. Geçmişi konuşmanın artık kimseye faydası yok. Biz Fenerbahçe maçını artık kapattık.

- Fenerbahçe maçıyla ilgili kararımızda bir duruş gösterdik ve bu konuyu kapattık. Şimdi yarın oynayacağımız derbi maçına kenetlendik.

- Rakibimizin hocası, bir yorum yapmak da istemem. Beşiktaş camiası adına konuşması ve her şeyde Beşiktaş'ı katarak konuşması hoş şeyler değil. Zaman kimin haklı olduğunu gösterecek. Aykut Hoca, Fenerbahçe'nin kendi teknik konularını yorumlasın. Kendi işine baksın.

- Yarın stada gidip gitmeyeceğime henüz karar vermedim. Bu dakikadan sonra biz yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Söz futbolcularda.

- Şenol ağabey gayet iyi ama en çok o üzüldü. Çok tecrübeli, 200'e yakın bir derbi oynamış. Fatih Hoca da keza öyle. İki çok tecrübeli hoca var. Bu bir spor müsabakası, unutulmasın.

- Demba Ba konusunda hata yaptım. Sadece duygularımı paylaştım ama bu konuda cevap vermemem gerekiyordu. Samimi açıklamalarda, farklı yerlere çekildi.

"Şenol Güneş'in bordo-mavi giyinmesinden rahatsız oluyor musunuz" sorusuna: Biz de hep siyah beyaz giyiniyoruz. Fenerbahçeli yöneticiler sarı ve lacivert giyebiliyor. Şenol Hoca buraya Bursa'yla geldiğinde yeşil beyaz giymişti. Bunları söyleyenlerin aklından bunlar geçer.