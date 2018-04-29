29 Nisan 2018 09:28

Fenerbahçe'ye fotoğraflı gönderme

Fenerbahçe'ye fotoğraflı gönderme
Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanından 4-1'lik galibiyetle dönerken, Skrtel'in kafası yarıldı. Slovak oyuncuya 5 dikiş atıldığı öğrenildi.
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YUSUF DURSUN - FANATİK/ Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanından 4-1'lik galibiyetle dönerken, Skrtel'in kafası yarıldı. Slovak oyuncuya 5 dikiş atıldığı öğrenildi.

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