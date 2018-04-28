Aykut Kocaman'dan flaş Beşiktaş yorumu!

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Maça çıkmamak gerçekten kuvvetli bir karar. Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum. Bizim tarafı hem yumuşatmak için, hem de farklı yerlere farklı mesajlar vermek için bunu yaptıklarını düşünüyorum."

Beşiktaş'ın maça çıkmayacağız demesi bana pek inandırıcı gelmedi. Aslında Beşiktaş'ın hükmen mağlup olması gerekiyordu. Şenol Güneş'in başının yarılmamasına rağmen yarıldığını söylemedi, hükmen mağlubiyeti gerektiriyordu."

"Beşiktaş çıkar da, bizi yenerse ilk kutlayan ben olacağım. Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması inandırıcı gelmiyor."