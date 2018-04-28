Türkiye Cüneyt Çakır’ı konuşuyor

Fenerbahçe'nin Valbuena ile bulduğu gole Kasımpaşa futbolcuları topun dışarıdan geldiğini iddia ederek yoğun itirazda bulundular. İlk yarıda da iki tartışmalı pozisyona imza atan Cüneyt Çakır, sosyal medyada Türkiye'nin en çok konuşulan ismi oldu.

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, kritik maçta Avrupa kupası hedeflerini taze tutmak isteyen Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştı. Kritik karşılaşmada ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda Skrtel’ın kendi kalesine attığı golle rakibine yakalandı. Daha sonra Şener ile öne geçen Fenerbahçe, Valbuena ile üçüncü golü bulup rahatladı. Ancak Valbuena’nın golünden önce hakem Cüneyt Çakır’ın verdiği bir karar gündeme oturdu. Sağ kanattan Giuliano’nun son çizgiye inip yaptığı ortaya iyi vuran Valbuena’nın golü öncesi topun çizgiyi geçip geçmediği tartışma konusu oldu. Yardımcısının kararına uyan Cüneyt Çakır golü verirken, Kasımpaşa futbolcuları karara uzun süre itiraz etti.

Kasımpaşa futbolcularının yoğun itirazda bulunduğu gol kararı sonrası Cüneyt Çakır, kaleci Eray Birniçan ve savunma oyuncusu Veysel Sarı’ya sarı kart gösterdi. Cüneyt Çakır, ilk yarıda da iki tartışmalı penaltı pozisyonunda devam kararı vererek maçın en çok konuşulan ismi oldu. Cüneyt Çakır’ın kararları, sosyal medyada da Türkiye’nin en çok konuşulan konusu oldu. Cüneyt Çakır’ın Türkiye’deki maçlarda Avrupa’da yönettiği kadar başarılı olamadığını savunan sosyal medya kullanıcıları, tecrübeli hakeme tepki gösterdiler.