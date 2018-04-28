5 gollü maçta zafer Fenerbahçe'nin!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışı için oldukça hayati öneme sahip maçta Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Josef, 64. dakikada Şener, 74. dakikada Valbuena ve 90+4'te Janssen kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 52. dakikada İlhan Depe'nin ceza alanına gönderdiği topta Martin Skrtel'in topu kendi ağlarına göndermesiyle geldi.

Bu sonuçla şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe puanını 63'e yükseltirken bir maçı eksik olan lider Galatasaray ile aynı puanı paylaştı. Kasımpaşa ise 40 puanda kaldı.

DIRAR YERİNE ALPER!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin 30'uncu haftasında oynanan Antalyaspor maçına göre kadroda tek değişikliğe gitti. Kocaman, Kasımpaşa maçı öncesi adale sakatlığı yaşayan Dirar'ı kadrodan çıkarırken yerine Alper Potuk'u sahaya sürdü. Kocaman, kalede Volkan Demirel'e görev verirken, savunma hattında Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali'ye forma verdi. Orta sahada Josef ve Mehmet Topal'a şans veren deneyimli çalıştırıcı, hücum hattında ise Aatif, Giuliano, Alper ve Soldado'yu sahaya sürdü.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise Fenerbahçe maçında geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor ile oynanan maça göre değişikliğe gitmedi. Kemal Özdeş, kalede Eray Birniçan'a görev verirken savunmada Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau'ya, orta sahada Sadiku ve Pavelka'ya hücum hattında ise İlhan, Mensah, Trezeguet ve Diagne'ye forma verdi.

AZİZ YILDIRIM STADA GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Genel Sekreter Mahmut Uslu, Kasımpaşa maçı için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na geldi.

Ligin 31'inci haftasında oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, takımını yalnız bırakmadı. Başkan Yıldırım'a Genel Sekreter Mahmut Uslu da eşlik etti.

TARAFTARLARDAN BEŞİKTAŞ TEPKİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylar sebebiyle 57'nci dakikada tatil edilen Beşiktaş maçı ile ilgili tepkilerini Kasımpaşa maçında da sürdürdü. Sarı lacivertli taraftarlar, Beşiktaş Kulübü ve teknik direktör Şenol Güneş aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

EKŞİOĞLU İÇİN SAYGI DURUŞU

Öte yandan karşılaşma öncesinde, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden Yemen Ekşioğlu için saygı duruşunda bulunuldu.