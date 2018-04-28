Süper Lig'e yükselen 2 takım belli oldu

TFF 1. Lig'de mücaden eden Çaykur Rizespor ile Ankaragücü Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Spor Toto 1. Lig'de bitime iki hafta kala zirve ve düşme hattını ilgilendiren kritik maçlar oynandı. Buna göre Süper Lig'e çıkan iki takım Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasıda Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yenen Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Ligin tamamlanmasına 1 hafta kala puanını 66'ya çıkararak liderlik koltuğundaki yerini koruyan yeşil-mavili ekip, gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de yer alma hakkını da elde etti.

Süper Lig'den 2016-2017 sezonu sonunda küme düşen Çaykur Rizespor, bir sezon aradan sonra tekrar bu kulvarda yerini almayı başardı.

MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

Çaykur Rizesporlu oyuncular, teknik heyet ve idareciler, Ümraniyespor müsabakasının tamamlanmasıyla saha içinde büyük sevinç yaşadı.

Saha içinde toplanan yeşil-mavili ekibin oyuncuları birbirlerine sarılarak başarılarını kutlarken, ardından taraftarlarının bulunduğu tribüne gitti.

Oyuncular ve teknik heyet, taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yaptı.

İKİNCİ TAKIM ANKARAGÜCÜ

İlk 2'nin Süper Lig'e yükseleceği ardından yapılacak play-off maçlarının sonucuna göre de 1 takımın'ın Süper Lig'e yükseleceği 1. Lig'de 33. hafta maçları oynandı. Nefes kesen maçlara sahne olan haftada Çaykur Rizespor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenerek, Ankaragücü de Manisaspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e çıkmayı başardılar.

Küme düşmesi kesinleşen 2 takım Gaziantepspor ve Manisaspor oldular... Küme düşmesi kesinleşen 3. takım ise son hafta oynanacak maçların ardından belli olacak.