Fenerbahçe'de tarihi anlar

Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı olağan toplantısında başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç, birlikte kürsüye çıktı ve el sıkıştı.

Fenerbahçe’nin iki başkan adayı Ali Koç ve Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün divan kurulunda bir araya geldi, el sıkıştı. Ali Koç, Aziz Yıldırım’a sarıldı.

Kürsüye çıkan Aziz Yıldırım, “Ali Bey benimle 6 yıl birlikte çalışmış bir arkadaşımdır. Benim tek bir isteğim var; yargıtay kararıyla beraat etmek. Benim 20 yıldır yaptığım Fenerbahçe başkanlığı en büyük gururumdur. Benim başkanlıkla ilgili koltuğu bırakmamakla ilgili bir sıkıntım yok.” ifadelerini kullandı.

“Koltuk derdim yok” diyen Aziz Yıldırım, “Aziz Yıldırım, yargıtay kararıyla beraat edecektir. Fenerbahçe beraat edecek, üzerindeki o büyük leke kalkacaktır. Benim tek mücadelem budur. Yoksa benim başkanlık, koltuk gibi bir derdim yok. Ben her zaman kapıda bekçi olmaya hazırım.” şeklinde konuştu.

Yıldırım’dan sonra söz alan Ali Koç, “Başkanımızdan sonra konuşmak olmaz. Seçimimiz hayırlı olsun diyorum” dedi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı. Divan Başkanı Vefa Küçük yaptığı açıklamada, “Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un birlik beraberlik mutabakatı yapması lazım” dedi.

AZİZ YILDIRIM’DAN VEFA KÜÇÜK’E TEPKİ

Tarihi buluşma öncesinde Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, “O zaman sizi kürsüye davet edebilir miyim lütfen” diyerek Ali Koç’u çağırdıktan sonra Aziz Yıldırım’a dönerek “Başkanım sizi de kürsüye davet ediyorum” dedi.

Kürsüye gelen Aziz Yıldırım mikrofonun açık olduğunu farketmezken Vefa Küçük’e “Gereksiz işler yapıyorsun. Sen kendi seçimine bak” diyerek tepki gösterdi.