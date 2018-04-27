CSKA Moskova Final Four'da!

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımı, bir diğer Rus temsilcisi Khimki'yi 89-88 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.