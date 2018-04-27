Göztepe sürprize izin vermedi!

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Göztepe evinde konuk ettiği Karabükspor'u 5-0 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Göztepe, 11. dakikada Axel Ngando'nun golüyle 1-0 öne geçti. Takımlar soyunma odasına bu skorla girecekken; 45. dakikada sahneye yine aynı isim çıktı ve Ngando durumu 2-0'a getirdi. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirleyen gol oldu. İkinci yarıda da maçı tek kaleye çeviren Göztepe, 64. dakikada Ghilas ile farkı 3'e çıkardı.

Maçın 67. dakikasında Halil Akbunar'ın yerine oyuna giren Demba Ba, Göztepeli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Göztepe taraftarı Demba Ba'yı yuhaladı!

Bu tepkiye aldırış etmeyen Senegalli golcü, 77. dakikada gol atan Ghilas'a golün pasını veren isim oldu. 80. dakikada da sahneye çıkan Demba Ba, skoru belirleyen golü attı ve Göztepe, Karabükspor'u 5-0 mağlup etti.