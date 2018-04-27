Fenerbahçe yarı finalde

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 79-64 mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaparak play-off yarı finaline yükseldi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 79-64 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikasını Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 11-8 önde geçti. Siyah-beyazlılar, hücumda sayı üretmekte sorun yaşarken, sarı-lacivertliler ilk periyodu 21-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Esra Ural Topuz'un sayılarıyla giren Fenerbahçe, 12. dakikada farkı 12'ye çıkardı: 13-25. Beşiktaş, Kübra Siyahdemir'in üç sayılık basketleriyle farkı kapatmaya çalışsa da boyalı alanda Ayşe Cora'yla etkili olan sarı-lacivertliler, 16. dakikaya 37-21 önde girdi. Periyodun son bölümünde tempo, top kayıplarıyla oldukça düşerken, Fenerbahçe soyunma odasına 39-30 önde gitti.

İkinci yarıya hücumda etkili başlayan Beşiktaş, 24. dakikada farkı 4'e indirdi: 38-42. Sarı-lacivertliler, hücumda tempoyu artırarak 6-0'lık seriyle 25. dakikada farkı tekrar açtı ve skoru 48-38'e getirdi. Ayşe Cora ve Sottana'yla dış atışlarda isabet bulan Fenerbahçe, final periyoduna 61-47 önde girdi.