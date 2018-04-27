'Hodri Meydan' İsmetpaşa'ya konvoyla veda ediyor

Türk futbolunun efsanevi takımı Kocelispor bu hafta Büyükçekmece Tepecik Spor ile oynayacağı karşılaşmada yıllardır maçlarını oynadığı İsmetpaşa Stadyumu'na veda ediyor.



Kocaelispor'un taraftar gruplarından Hodri Meydan taraftarlarından Murat Ak ve Cemal Taşçı önderliğinde yapılacak #SonKezHeryolİsmetpaşa konvoyu saat 13:00 Perşembe Pazarı'nda toplanıp Enver Güler önderliğinde stada hareket edilecek bu organizasyona tüm semtlerde destek verecek.



Konvoy hakkında Bilgi almak isteyenler için iletişim adresleri şöyle:



0532 739 62 42 / 0538 658 58 54