Nuri Şahin'in hayali gerçek oldu

Nuri Şahin, Harvard Üniversitesi'nden kabul mektubu aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Dortmund takımında uzun yıllardır başarılı bir performans sergileyen Nuri Şahin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takdir topladı. Nuri Şahin öğrenim hayatı için Harvard Üniversitesi'ne gideceğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Nuri Şahin, ''Öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşı, yeri, zamanı yok. Başvuru kabul mektubum geldi, yazın Harvard'ta alacağım eğitim için çok heyecanlıyım, efsane profesör Anita Elberse ile tanışacağım için de.'' diye yazdı.