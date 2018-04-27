Beşiktaş'tan derbi kararı

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları derbi maç için taraftarlarının stada toplu halde gideceğini duyurdu.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, siyah-beyazlı taraftarları Türk Telekom Stadı’na götürecek otobüslerin saat 15.00’te Vodafone Park kuzey kale arkasında bulunan belediye park alanından hareket edeceği bildirildi. Hareket vaktinden en az 1 saat önce toplanma alanında bulunmaları istenen siyah-beyazlı taraftarların, bilet kontrolü sonrasında otobüslere alınacağı kaydedildi.