Şenol Güneş: En çok üzüldüğüm şey...

Güneş şunları söyledi:



"Bugüne kadar oynadığımız oyunlarla hak ederek buraya geldik. Buügn ise hak ettiğimiz bir oyun ortada yoktu. 11 kişiyken üstün olduğunu düşündüğünüz bir rakibe karşı 10 kişi kalınca oyunun kontrolünü tamamen verdik. İlk yarıda direnmeye çalıştık. Gol gelince daha rahat oynadılar. İkinci yarını belli bölümlerinde fizik ve moral olarak düştük. İyi ve ciddi oynayan bir takım. Bizim için kötü bir sonuç oldu. Üzgünüz. Şurada daha güzel bir futbol izlettirmek isterdik. Daha dikkatli olmalıydık. Hücuma çıkarken top kaybı ve arkasından kırmızı kart görmek istemediğimiz bir şeydi. İyi bir takımla oynayınca, oluyor. Hem kendi oyunumuzu gösteremedik hem de rakibin atak yapmasına izin vermek zorunda kaldık. Skor ne olursa olsun kafa kafaya oynamak istedik ama olmadı. En çok üzüldüğümüz şey bu