Chelsea’de taciz ve tecavüz skandalı

Darcy Wells, Shane Hughes'ün kendisine yaşattıklarını anlatmasına neden olarak, genç kızlara cesaret vermek istediğini söyledi.

İngiltere’nin dünyaca ünlü kulübü Chelsea’nin genç kadın futbol takımında yaşanan taciz ve tecavüz skandalı, tüm dünyanın gündemine oturdu. O dönem Arsenal’den Chelsea genç kadın takımına imza atan ve olayın merkezinde yer alan Darcy Wells, yaşadıklarını ilk kez kamuoyu ile paylaştı.

Şu anda 19 yaşındaki Darcy Wells, mükemmel bir kariyer planlarken, psikolojik tedavi görmesine neden olan olayları Daily Mail gazetesinden Adam Crafton’a anlattı.