21 Şubat 2018 01:29

Pepe'den maç sonu itiraf

Pepe'den maç sonu itiraf
Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında Bayern Münih'e 5-0 yenilen Beşiktaş'ta Pepe açıklamalarda bulundu
+ A -

HABER GALERİSİ

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri sosyal medyayı salladı

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri sosyal medyayı salladı

Paylaş

Beşiktaş'ta Pepe açıklamalarda bulundu.

"O hata bize çok pahalıya mal oldu"

"Bu maçlar üst seviye maçlar, çok farklı seviyedeki maçlar. Bu maçlarda 10 kişi oynayınca her şey değişebilir. O hata bize çok pahalıya mal oldu. Geri kalanlar olarak iyi mücadele ettik, olmadı. 11'e 11 oynasak, çok daha farklı olabilirdi"
 
"2. maçta da bu formayı layıkıyla giyip..."

"2. maça avantajlı bir skorla gitmek isterdik ama olmadı. 2. maçta da bu formayı layıkıyla giyip, en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Çok Okunanlar

Spor