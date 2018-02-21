Pepe'den maç sonu itiraf

Beşiktaş'ta Pepe açıklamalarda bulundu.

"O hata bize çok pahalıya mal oldu"



"Bu maçlar üst seviye maçlar, çok farklı seviyedeki maçlar. Bu maçlarda 10 kişi oynayınca her şey değişebilir. O hata bize çok pahalıya mal oldu. Geri kalanlar olarak iyi mücadele ettik, olmadı. 11'e 11 oynasak, çok daha farklı olabilirdi"

"2. maçta da bu formayı layıkıyla giyip..."



"2. maça avantajlı bir skorla gitmek isterdik ama olmadı. 2. maçta da bu formayı layıkıyla giyip, en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"