Fenerbahçe - Beşiktaş maçının başlama saati belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı final rövanş karşılaşmasında yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının başlama saati belli oldu.

İSTANBUL, (DHA) 57'nci dakikadan devam edecek olan karşılaşmanın başlama saati 20:30 olarak açıklandı.

TFF'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şöyle:

TFF Yönetim Kurulu tarafından, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü kaldığı dakikadan itibaren devamına karar verilen Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci müsabakasının oynanacağı saat belirlendi.

Kaldığı andaki şartlarla ve seyircisiz olarak oynanacak müsabaka, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak.