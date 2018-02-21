Beşiktaş Münih'te yıkıldı!

Bayern Münih: 5 - Beşiktaş: 0



Allianz Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 43. ve 66. dakikalarda Müller, 52. dakikada Coman, 79. ve 88. dakikadalar Lewandowski kaydetti.

14 Mart tarihinden Vodafone Arena'da oynanacak olan rövanş maçı öncesinde Bayern Münih büyük bir avantaj yakaladı.

ŞENOL GÜNEL'TEN SÜRPRİZ KADRO

Alman devine karşı nasıl bir kadro çıkartacağı günlerdir merak edilen Şenol Güneş, sürpriz sayılabilecek tercihlerde bulundu. İlk değişikliği stoper oynattığı Medel'i orta sahaya alarak yapan Güneş, Pepe'nin yanında Domagoj Vida'ya görev verdi. Tecrübeli teknik adamın defans hattında yaptığı bir diğer değişiklik Gökhan Gönül'ün yerine sağ bekte Adriano'yu oynatmak olurken sol bekte ise Caner Erkin yer aldı.

Atiba ve Medel'den oluşan orta ikilinin önünde Quaresma, Talisca ve Babel hücum hattını oluşturdu. Santrforda Vagner Love ile sahaya çıkan siyah-beyazlı takımda Negredo yine yedekler arasında yer aldı.

ALLIANZ ARENA'DA 5 BİNDEN FAZLA TÜRK

Beşiktaş tarafından Almanya'ya seyirci getirilmemesine ve bilet haklarından vazgeçilmesine rağmen Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları maça büyük ilgi gösterdi. İnternet ortamından Münih taraftarlarının biletlerini satın alan Türk vatandaşları Allianz Arena'da beklenilenin çok üstünde bir çoğunluğa ulaştı. Sayıları 5 bini geçen Türk taraftarlar daha maç başlamadan Beşiktaş lehine tezahüratlarla stadı inlettiler.

Beşiktaş'ın Bayern Münih ile yapacağı maçı izlemek için Türkiye'den gelen VIP konuklar arasında siyaset, sanat ve futbol dünyasından da ünlü isimler vardı.