Olaylı derbide 5 kişinin tutuklaması talep edildi

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili 25 kişiden 5'i tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edildi.

Savcılık 15 kişi için adli kontrol istendi. Savcılık 5 kişiyi ise serbest bıraktı.

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüphelide 25’i adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 45 kişi gözaltına alındı.

Tatil edilen olaylı derbi sonrası gözaltına alınan 45 zanlıdan 25’i alınan sağlık raporunun ardından Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’nce Kartal Anadolu Adliye Sarayı’na sevk edildi.

5 KİŞİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Olaylı derbiyle ilgili gözaltına alınan 25 kişiden 5'i tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edildi, 15 kişi için adli kontrol istendi. Savcılık 5 kişiyi ise serbest bıraktı.