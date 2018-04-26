Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçının tarihi belli oldu

TFF tarafından alınan kararla birlikte Fenerbahçe Beşiktaş derbisi maçın kaldığı dakikadan itibaren seyircisiz bir şekilde devam edecek. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş mücadelesi geçtiğimiz hafta çıkan olaylar nedeniyle hakem tarafından maçın 57. dakikasında tatil edilmişti. Bu kararın ardından maçın tekrardan oynanıp oynanmayacağı ise meçhuldu. Türkiye Futbol Federasyonu gerçekleştirdiği toplantıyla birlikte maçın kaldığı yerden devam etmesi kararını aldı. Böylelikle Fenerbahçe Beşiktaş maçı maçın 57. dakikasından itibaren seyircisiz bir şekilde oynanacak. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe- Beşiktaş kavgası büyüyor!

İşte olaylı derbinin cezaları:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olaylar ile ilgili kararlarını açıkladı. Fenerbahçe, 3 maçı seyircisiz oynama ve 1 milyon 65 bin TL para cezası alırken, Beşiktaş, 47 bin 500 TL para cezası aldı. Siyah-beyazlı futbolcu Pepe ile Tolga Zengin'e ise 1 maç ceza verildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tarihini TFF açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı toplantıda 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı ile ilgili kararını verdi.

TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak.