PFDK'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza yağdı

F.Bahçe - Beşiktaş derbisi nasıl devam edecek?

DHA - Fenerbahçe, olaylı Beşiktaş derbisinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 1 milyon TL para cezası aldı.

TFF olaylı derbi hakkında kararını verdi! İşte oynanacağı tarih



PEPE'YE 1 MAÇ CEZA

Beşiktaşlı oyuncu Pepe, Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırıldı

TOLGA ZENGİN'E DE 1 MAÇ CEZA

Beşiktaşlı oyuncu Tolga Zengin, Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinde güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası aldı