Beşiktaş maça çıkmama kararı alırsa ne olur?

Beşiktaş, yarın saat 15:00'te Vodafone Park'ta olağanüstü divan kurulu toplantısı gerçekleştirecek. Siyah-beyazlılar, toplantıda derbi hakkındaki kararını verecek.

Yarın basına kapalı olarak yapılacak toplantıdan çıkma ihtimali olan kararlardan biri de Beşiktaş'ın, TFF'nin 'maç kaldığı yerden devam edecek' yönündeki kararına uymaması ve maça çıkmaması...

Bu durum yaşandığı takdirde Türkiye Kupası Statüsü'nün 8. maddesi şunu söylüyor:

MADDE 8 – SAİR HÜKÜMLER

(1) Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.

(2) Kupa organizasyonunda mücadele eden kulüpler, ulaşım, konaklama ve benzeri masraflarını kendileri karşılarlar.

(3) Türkiye Kupası müsabakalarında meydana gelen tüm disiplin ihlallerinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yetkilidir.