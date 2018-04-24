Futbolcuların yanaklarına ruj sürme sebebi ortaya çıktı

İtalya Serie A’da Juventus ile Napoli’nin karşı karşıya geldiği mücadelede futbolcuların suratlarındaki kırmızı şeritin nedeni ortaya çıktı.

Şampiyonluk yarışının en kritik maçını Napoli son dakikada bulduğu golle 1-0 kazanırken televizyon başındakiler ve tribündekiler başta Juventus’lu Paulo Dybala olmak üzere bazı futbolcuların suratlarındaki kırmızı şerite anlam verememişti.

Ancak bir İtalyan firmasının öncülüğünde aile içi şiddete farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir organizasyon yapıldığı öğrenildi.

Kampanyaya “#unrossoallaviolenza” (Şiddete kırmızı kart) etiketiyle sosyal medyadan da destek geldi.