Türk çiftin kıyafeti gündem oldu

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Alisa ile Alper, yarışmayı 19. olarak tamamlarken giydikleri kıyafet gündem oldu. Dış basın, "Bugüne dek giyilen en kapalı kıyafetler" yorumunu yaptı.

Güney Kore'nin PyeongChang şehrinin ev sahipliği yaptığı 2018 Kış Olimpiatları'ndan Artistik Buz Pateni Buz Dansı sporcularımız Alisa Agafonova ve Alper Uçar Serbest Programda aldıkları 87.76 puan ve toplamdaki 147.18 puanlarıyla yarışmayı 20 kişi arasından 19. olarak tamamladı.

Ancak ikilinin dans şovu dışında basında tartışılan bir konu da seçtikleri kıyafetler oldu.

Reuters'ın yayımladığı yazıda, Türk sporcular kıyafetleri 'muhafazakar' bulunduğu için eleştirildi.

"KAPALI KIYAFETLERLE DAHA RAHAT ETTİLER"

Reuters'ın haberine göre, Alisa Agafonova ve Alper Uçar yarışma için daha kapalı kıyafetler tercih ettiklerini bunun da daha rahat hareket etmelerini sağladığını söyledi.

Uçar, 'Önemli olan Alisa'nın içerisinde kendini en rahat hissedeceği kıyafetleri seçmesi' dedi.

"BUGÜNE KADAR GİYİLEN EN KAPALI KIYAFETLER"

Türk sporcuların kıyafetlerinin 'Eski Mısır'ı andırdığı iddia edilirken, bugüne kadar buz pateni pistinde giyilen en kapalı kıyafetler olduğu yorumu yapıldı.

Milli sporcumuz Uçar, Türkiye'den kıyafetlerine hiçbir müdahalede bulunulmadığına dikkat çekti.

"KIYAFET KONUSUNDA HİÇBİR BASKIYLA KARŞILAŞMADIK"

"Türkiye, bir kısmı Ortadoğu bir kısmı ise Avrupa'da yer alan bir ülkedir" diyen Uçar, "Biz geniş bir kültür mozaiğine sahip bir ülkeyiz. Kostümü andıran geleneksel kıyafetlerimiz de her zaman çok ilgi görmüştür. Biz demokratik bir ülkeyiz. Bu yüzden her zaman desteklendik ve bu konuda hiçbir baskıyla karşılaşmadık" dedi.

Öte yandan, Uçar ve Agafonova'nın ülkemizi temsil ettiği yarışmayı Kanadalı Tessa Virtue - Scott Moir çifti kazandı ve altın madalyaya ulaştı.