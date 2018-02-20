Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olacak. Bugün TSİ 22.45'te başlayacak olan müsabaka, Allianz Arena'da oynanacak.
Karşılaşmanın hakem kadrosu ve ilk 11'leri şu şekilde:
BAYERN MÜNİH: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal, James, Coman, Lewandowski
TEKNİK DİREKTÖR: Jupp Heynckes
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Love
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
SAAT: 22:45
HAKEMLER: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe
STAT: Allianz Arena
YAYIN: TRT 1
SAKAT: Manuel Neuer