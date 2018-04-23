Tolga Zengin'den şikayetçi oldu

Fenerbahçe Beşiktaş maçında yaşanan olaylar ile ilgili soruşturma devam ederken siyah beyazlıların file bekçisi Tolga Zengin için yeni bir gelişme yaşandı. Tolga Zengin tarafından yumruklandığını ve darp edildiğini belirten güvenlik görevlisi E.P, Zengin’den şikayetçi oldu. Pehlivan, Zengin’in kendisine hakaret ederek saldırdığını öne sürerek, basına yansıyan bazı görüntüleri de delil göstererek Zengin’in cezalandırılmasını istedi.

Milliyet’ten Musa Kesler’in özel haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaylara ilişkin olarak gözaltına alınan ve aralarında Şenol Güneş’i yaralayan S.D’nin de bulunduğu zanlılar hakkındaki işlemler devam ediyor. Başsavcılık, soruşturmanın olayların ‘örgütlü’ boyutunu araştırmak üzere genişletildiğini açıklamştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de olaylara dair yaptığı basın toplantısında güvenlikçilerden şikayetçi olmuş ve Beşiktaşlı futbolcuların güvenlikler tarafından darp edildiğini söylemişti.