Beşiktaş'a bir kötü haber de Portekiz'den!

Brahimi'yi transfer etmek isteyen Beşiktaş'a kötü haber Portekiz'den geldi.

Portekiz'de yayın yapan A Bola'nın haberine göre; Önerdiği rakamı yükselten Everton, Porto forması giyen Yacine Brahimi transferinde bir adım öne geçti. Oyuncuyla anlaşmaya varan Premier Lig ekibi, transferi kısa sürede bitirecek.

Adı uzun süredir Beşiktaş ile anılan Brahimi, Türkiye yerine İngiltere'de forma giymek istemesi üzerine Everton hareket geçti ve bu transferde sona yaklaştı. Haberin detaylarında alan bilgide, Everton'ın bu transferi bu nedenle bitirmek üzere olduğu da yazıldı.

Bu sezon Portekiz Liga Sagres'de 29 maçta forma giyen Brahimi, 7 gol 7 asistlik bir performans sergiledi. Cezayir Milli Takımı formasını da 32 kez giyen Brahimi, 10 gol attı.