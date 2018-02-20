Bayern’in taraftar grubundan çArşı’ya büyük jest

Solcu Bayern Münih taraftarı 21 yıl önceki ırkçı ‘Aldi eylemi’ için özür diledi. çArşı; “Gezi’de bizim için pankart açtığınızda zaten olanları unutmuştuk” dedi.

BİRGÜN - Solcu Bayern Münih taraftarı 21 yıl önceki ırkçı ‘Aldi eylemi’ için özür diledi. çArşı; “Gezi’de bizim için pankart açtığınızda zaten olanları unutmuştuk” dedi.

1997 yılının 17 Eylül’nde Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih, Beşiktaş’ı ağırlıyordu. Alman taraftarlarının aklına incitici bir fikir geldi. Türkiyeliler ülkede ucuz süpermarket zinciri olarak bilinen Aldi markasını tercih ediyorlardı. O günlerde Aldi poşetleri sağcılar tarafından, Türkleri aşağılama konusunda bir metafordu. Bayern Münih taraftarı henüz Beşiktaşlılar stada alınmadan önce Aldi poşetlerini başlarına geçirdiler. Bayern’in 2-0 -üstünlüğü ile biten maçın ardından da bir pankart açtılar:

“Sizin yeriniz Aldi, oraya gidebilirsiniz.”

O günlerde Almanya’da ırkçılık yoğun olarak yaşanıyordu. Aldi poşetleri de asılan pankart da ülkede etkisini gösterdi. Alman basınının geneli, olayı ‘ırkçılık’ olarak tanımladı. Bir süre sonra yapılan çirkin eylem Türkiye’de de anlaşılıp etki yarattı. İstanbul’daki rövanş maçının bitiş düdüğünden sonra Beşiktaşlı taraftarlar ırkçı eyleme ‘küçük bir kovalamaca ve kavga’ ile karşılık verdi. Olay Bayern Münih Kulübü’nün Beşiktaş Kulübü’nden resmi olarak özür dilemesi ve tribün liderlerinden konu ile ilgili açıklama istemesiyle kapandı.