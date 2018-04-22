Beşiktaş'tan çok sert kırmızı kart tepkisi

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Beşiktaş, 80. dakikaya kadar 1-1 devam eden maçta son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1'lik galibiyeti elde ederken, basın sözcüsü Metin Albayrak'tan hakem Halis Özkahya'ya tepki geldi.

Stat çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Albayrak şunları söyledi:

"Kırmızı kart çıkmıyor"

Adalet demek, herkese eşit adalet dağıtmak demek. Kuralar da belli. Aynı hakem Babel'e kırmızı kart verdi, bugün Quaresma'ya ayağını çekmesi gerekmesine rağmen çekmiyor, kırmızı kart çıkmıyor.

"Galatasaray maçı..."

Emekler var, bu emeklerin harcanmaması lazım. Dün Galatasaray maçında da verilmeyen bir karar var. Bir takımın kaderiyle oynuyorsunuz. Biz nasıl 9-6 saatleri arasında çalışıp, mesai yapıyorsak hakemler de işlerini iyi yapsınlar.

"Avrupa basınına bakıp üzülüyorum"

Hafta içi bir maç oynadık. Bugün Avrupa basınına bakıyorum, üzülüyorum. Bunların yaşanmaması lazım. Derbiyle ilgili TFF'nin kararını bekliyoruz.