Beşiktaş'tan zirveye yakın takip

Mücadelede 25 dakika geride kalırken 13'üncü dakikada gelen Alvaro Negredo'nun golüyle siyah-beyazlı ekip 1-0 öne geçti.

33. dakikada Boutaib’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pereira’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri’nin müdahalesine rağmen ağlara gitti ve maça eşitlik geldi.

İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

81'inci dakikada Talisca'nın attığı golle Beşiktaş yeniden öne geçti.

88'de Ricardo Quaresma'nın golüyle karşılaşmanın skoru 3-1'e taşındı.

Maç bu skorla sonuçlandı ve Beşiktaş evinde 3 puanın sahibi oldu.