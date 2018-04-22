Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Üç puan alması halinde averaj ile ikinciliğe yükselecek olan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında avantaj elde edecek. Peki, tatil edilen kupa maçının ardından ilk kez sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o tarih hakkında bazı bilgiler

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak. Üç puana ihtiyacı olan Siyah Beyazlı kulübün lig mücadelesi bazında ikinci kez karşılaşağı Yeni Malatyaspor maçı, taraftarlar tarafından ilgiyle takip edilecek. Peki, Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o tarih hakkında bazı bilgiler

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı, 22 Nisan Pazar günü saat 19.00'da ekranlara gelecek. Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak olan mücadelenin hakemi Halis Özkahya olacak.