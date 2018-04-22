Aykut Kocaman'dan çok tartışılacak derbi açıklaması

Beşiktaş cephesine göndermede bulunan Aykut Kocaman, “Aynı şeyleri Vodafone Park’ta, Kadir Has’ta ve diğer statlarda da yaşadık. Ancak biz kaçmayı değil, hep sahada kalmayı tercih ettik” dedi.

YUSUF DURSUN - FANATİK/

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Aykut Kocaman, futbol dışı olayların kupa maçına hakim olduğuna dikkat çekti, Beşiktaş cephesine göndermede bulundu. Kocaman, “Beyler ayıp oluyor. Bu bir rezillik. Biz kulüp tarihinde ve futbol kariyerimizde nelerle karşılaştık. Ancak bu tip provokatif davranışlar içine girmedik. Aynı şeyleri Vodafone Park’ta, Kadir Has’ta ve diğer statlarda da yaşadık. Ancak kaçmayı değil, hep sahada kalmayı tercih ettik. Bu olmadı, futbolun dışına çıktık” ifadelerini kullandı.

Antalya maçı vurgusu...

Bu arada Antalyaspor maçı öncesi Sarı-Lacivertli futbolseverlere de sağduyu çağrısı yapan Kocaman, “Fenerbahçe taraftarsız olmaz. Gerçek taraftar, sadece takımına sahip çıkar. Rakip tribünlere, futbolculara, teknik heyete ve hakemlere kötü söylemlerde bulunmaz, sahaya yabancı madde atmaz. Antalya maçında, Fenerbahçe’yi gönülden destekleyenleri Ülker Stadı’na bekliyoruz. Umarım bir kez daha yaşanmaz, son olur” diye konuştu.