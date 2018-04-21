Tayfun Korkut'tan olay yorum: Türkiye'de derbiye gidecekseniz...

Stuttgart'ta yakaladığı başarıyla Almanya'da adından sıklıkla söz ettiren Türk teknik adam Tayfun Korkut, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili çok konuşulacak bir yorum yaptı.

Stuttgart'ın başında yakaladığı başarıyla Almanya'da adından sıklıkla söz ettiren Türk teknik adam Tayfun Korkut'tan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili çok konuşulacak bir yorum geldi.

Eski milli futbolcu, yaşananların kendisini şaşırtmadığını söylerken bu tip olayları daha önce de gördüğünü ancak Şenol Güneş'in yaralanmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

İKİ TAKIMIN DA FORMASINI GİYMİŞTİ

Korkut, "Böylesine önemli bir derbi büyük bir tecrübedir ancak bazı tehlikeleri de içinde barındırır." ifadelerini kullanırken basın mensuplarına da çok ilginç bir tavsiyede bulundu:

"Eğer Türkiye'de bir derbiye gideceksiniz kaskınızı takmayı sakın unutmayın."

Tayfun Korkut, 1995-2000 yıllarında Fenerbahçe, 2004-2006 yıllarında da Beşiktaş forması giymişti. (Fanatik)