Yılmaz Vural isyan etti: 'İçine ettik...'

Spor Toto 1'inci Lig'in 32’nci haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 4-1 yenen Eskişehirspor'un hocası Yılmaz Vural, " “Bu ülke futbolunu yöneten birileri var. Bundan sorumlular kimlerse bu duruma müdahale etmeleri gerekir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ...

Gaziantepspor'un maddi sıkıntılar içinde olduğunu ifade eden Vural, "Biz burada bu pratiği yaşayanlar olarak içimiz burkuldu. Maça çıkarken rakip çocuklar suyumuz yok su verir misiniz diyor. Bu şartlarda futbol oynanmaz. Türkiye Futbol Ligi'nin 8 buçuk milyar borcu var. Dört büyük takımımızın 6 buçuk milyar borcu var. Şampiyon olsanız ne olur? Türk futbolunun hep birlikte içine ettik. Bu nasıl büyük kulüp olmak bu? Nasıl yönetmek? Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum Allah aşkına bu duruma müdahale edin, Türk futboluna elinizi koyun. Futbola siyaset gelmesin diye hep uğraşıyoruz. Siyasetsiz de bu işi yapamıyoruz. Nolur gelin yumruğunuzu vurun düzelsin Türk futbolu. Türkiye'nin bin tane sorunu var bir de futbol sorunu yaşamayalım" diye konuştu.