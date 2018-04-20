Ege derbisinin kazananı Altınordu

Altınordu: 3 - Manisaspor: 0
Spor Toto 1'inci Lig'de 32'nci haftanın açılış maçında Play-Off mücadelesi veren Altınordu evinde küme düşmesi daha önce kesinleşen Grandmedical Manisaspor'u 3-0 mağlup etti.
Ege derbisinde İzmir ekibinin gollerini 14'üncü dakikada Mirkan, 24'üncü dakikada Murat, 84'üncü dakikada Erdoğan kaydetti. Bu sonuçla 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altınordu 52 puana ulaşırken, 3 puan hasreti 12 haftaya yükselen Manisaspor 15 puanda kaldı.
STAT: Bornova
HAKEMLER: Burak Şeker, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetin
ALTINORDU: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu (Dk. 66 Alican Özfesli), Mirkan Aydın (Dk. 46 Fatih Aktay), Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı (Dk. 86 Berkay Samancı), Deniz Vural, Barış Alıcı, Hasan Hatipoğlu
MANİSASPOR: Zafer Görgen, Hüseyin Tok, Akın Açık (Dk. 82 Okan Uğurlu), Alper Önal, Ulaş Doğuş Kaya, Asım Hamzaçebi (Dk. 90 Cemal Ayberk Dilbil), İlkay Gül, Kemal Temel, Ömer Buğdaycı, Kağan Miray Bağış, Bayram Büstaç (Dk. 56 Ömer Atış)
GOLLER: Dk. 14 Mirkan Aydın, Dk. 24 Mehmet Murat Uçar, Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)
SARI KART: Dk. 24 Akın Açık (Grandmedical Manisaspor)