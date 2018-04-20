Başakşehir liderlik koltuğuna oturdu

Başakşehir: 3 - Kayserispor: 1



Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Başakşehir, Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Başakşehir ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Kayserispor'u konuk eden Başakşehir, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Başakşehir'in devre arasında transfer ettiği yıldızı Arda Turan bir gol bir asistle maçın yıldızı olurken, Başakşehir adına diğer gollerini ise Edin Visca ve Eljero Elia kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise Umut Bulut'tan geldi.

Böylece Başakşehir son beş maçındaki dördüncü galibiyetini alırken, ligin ikinci yarısında büyük bir düşüş yaşayan Kayserispor ise son beş maçındaki dördüncü mağlubiyetini almış oldu. Bu üç puanın ardından maç fazlasıyla Süper Lig'de liderlik koltuğuna yükselen Başakşehir 62 puana yükselirken, Kayserispor ise 44 puanda ve 6. sırada kaldı.