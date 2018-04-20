Paul Pogba'nın bonservis bedeli dudak uçuklattı!

FANATİK/ Manchester United'da bu sezonun en çok tartışılan isimleri arasında yer alan Paul Pogba hakkında Ada basını bomba bir iddia ortaya attı.

Takımın Portekizli menajeri Jose Mourinho'yla yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Fransız yıldızın yaz transfer döneminde teklif gelmesi hâlinde satılacağı iddia edildi.

Ada basınından Daily Mail'in haberine göre Mourinho'nun gidişine onay verdiği Pogba için yönetimin belirlediği bonservis bedeli ise tam 160 milyon euro.

Pogba, 2016 yazında 105 milyon euro karşılığında Juventus'tan United'ın yolunu tutmuştu.