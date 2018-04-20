Erdoğan'dan olaylı derbide kumpas iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili açıklamalar yaptı. Erdoğan "Kumpas var birileri organize etti" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdoğan yaşananların kumpas olduğunu öne sürerken bu olayları birilerinin organize ettiğini savundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı:

"Bu konu bizi üzdü. Futbol teröründen öte bir kumpas var bu işin içinde. Dikkat ettiyseniz olaylar hep korner köşelerinde oldu. Tam köşe vuruşları sırasında sahaya maddeler atıldı. Birileri bunları organize ediyor. Zira böyle bir şey kendiliğinden olamaz.

Şenol Hoca'nın başına gelen olay kabullenilebilir bir olay değil. Keşke Tolga da böyle bir yanlışın içine girmemiş olsaydı. Ancak Şenol Hoca'ya yapılanı affetmek mümkün değil.

Şahsen Fikret ve Aziz başkanlar ile Şenol Hoca'yı aradım. Hepsi de bu olaylardan ötürü son derece üzgünler. Öncelikle bizim ne yapıp edip bir defa sahalarımıza fair-play'i sağlamamız gerekiyor.

Bu konuyla futbol federasyonu birinci dereceden ilgilenecek. Çarşamba günü verecekleri karardan ne çıkacağını hep birlikte göreceğiz.

Biz kadınların ne diye tribünlere gelmelerini teşvik ettik? Gelinen noktada görüyoruz ki kadınlar, erkekleri daha dikkatli davranmaya teşvik eder diye düşünürken tam tersine döndü."