20 Nisan 2018 14:25

Müge Anlı'dan tepki çeken derbi açıklaması

Müge Anlı'dan tepki çeken derbi açıklaması
Yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili ünlü program sunucusu Müge Anlı çarpıcı açıklamalarda bulundu.
+ A -

Paylaş

Karşılaşmayı tribünden takip eden Müge Anlı bu sabah yayınlanan programda Beşiktaşlı Tolga Zengin’in taraftarla yaşadığı gerginliği işaret ederek ‘meslekten men edilmeleri lazım’ dedi.

İşte Müge Anlı’nın açıklamaları…

'TARAFTAR HER ŞEYİ SÖYLEYEBİLİR!'

"Yöneticilere çok büyük görev düşüyor. Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun, o taraftar orada olduğu için sen para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak taraftara dönüp saldıramazsın. Bunları yapanlar olduğu zaman meslekten men edilmesi lazım ki biz huzur içimizde çoluğumuzla çocuğumuzla gidip seyirler yapabilelim."

Müge Anlı’nın bu ifadeleri sosyal medyada çok fazla tepki çekti. Siyah beyazlı taraftarlar o sözlerin kullanıldığı programın videosunu paylaşarak sitem etti.

Öte yandan Müge Anlı'nın programı sarı lacivert elbisesiyle sunması da dikkatlerden kaçmadı.

Çok Okunanlar

Spor