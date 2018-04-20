Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in cezası belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Terim’e 13 bin lira para cezası verildi. Öte yandan kulüp idarecisi Şükrü Hanedar’a da hak mahrumiyeti cezası verildi.

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.04.2018 tarih ve 71 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSAR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”