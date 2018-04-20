Soldado Beşiktaş'ı suçladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Kadıköy'de karşılaştığı olaylı karşılaşma tatil edildi. Bu maç ile ilgili, sarı lacivertlilerin İspanyol futbolcusu Roberto Soldado, Beşiktaş maçı ile ilgili flaş açıklama yaptı.

Soldado, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Dün yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Biz başka statlarda bundan daha kötü durumlar yaşadık. Ama hiçbir zaman Türk Futbolu'nun imajını bu hale getirecek bir şekilde sahayı terk etmedik. İkinci yarının başından itibaren maça devam etmemek için her şeyi yaptılar.