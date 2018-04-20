Fenerbahçe'ye gelecek tarihi ceza..!

Vodafone Park’ta oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan ilk maçın rövanşı 0-0 devam ederken yaşanan olaylar sonucu Fenerbahçe hükmen 3-0 mağlup ilan edilecek. Ceza bununla da sınırlı kalmayacak...

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe kupadan da ihraç edilecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in isabet eden tehlikeli cisimden sonra soyunma odasına yönelmesinin ardından maçın temsilcileri Celalettin Yavuz ve Recep Kulak’ın yaşananları rapor ettiği, federasyon ile yapılan görüşmelerden sonra karşılaşmanın tatil edildiği bildirildi.





Futbol Müsabaka Talimatı’nın “Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması” başlıklı 19. maddesinde, “Müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, TFF Yönetim Kurulu, hükmen mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar verir. Bu durumda disiplin kurulu, eylemin ağırlığına göre ilgili takımın ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihracına karar verebilir” ifadeleri yer alıyor.

Ancak aynı maddede, “TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararını uygun görmediği takdirde, müsabakanın başka bir günde yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilir” hükmü de yer almakta...

Saha olayları nedeniyle Disiplin’e sevk edilmesi beklenen Fenerbahçe’nin, olayın ağırlığına göre, para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezasının bir ya da birkaçının verilebileceği ifade edildi.