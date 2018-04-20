Şenol Güneş'in başına ne atıldı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş yarı final rövanş maçında yaşananlarla ilgili Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı kendi gördükleri ve kendisine gelen ve olaylarla ilgili raporda yer alacak bilgiler doğrultusunda açıklamada bulundu.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın açıklamasından öne çıkanlar...

Beşiktaş kulübesinin hemen yakınındaydım. Beşiktaş yedek kalecisi Tolga Zengin Fenerbahçe taraftarlarıyla tartıştı. O esna da Mustafa Pektemek de bu tartışmaya dahil oldu. Ardından Şenol Güneş de olayların olduğu bölgeye geldi. Bu esnada Fenerbahçe taraftarlarından Şenol Güneş’in kafasına bir madde atıldı.

FORMA TİŞÖRT YA DA PERUK

Bu maddenin ne olduğu konusunda bir kesinlik yok. Tahminimize göre sarı bir cisim, forma ya da tişört olabilir. İçi sert ve yaralayıcı bir maddeyle doldurulmuş olabilir ya da bir peruk olabilir. Maddenin kafasına isabet etmesi ile birlikte

Şenol Güneş yere yığıldı.

Daha sonra Şenol Güneş'e, Beşiktaş kulübesinden müdahale edildi. Şenol hoca ayağa kalkarak tünelin içinden soyunma odasına doğru hareketlendi. Koridorda Beşiktaşlı bir görevli, masör ya da malzemeci o bölgede özel güvenlikçilerle tartışıp ortamı gerecek şekilde bağırıyordu.



YERE YIĞILDI

Tünelden içeriye girerken başına darbe alan Şenol Güneş tünelin hemen içinde yere yığıldı. Tünelin önü karışması ve Beşiktaşlı oyuncuların tünelden içeriye doğru girdiğini gören hakem Mete Kalkavan da oraya gitti.

Kalkavan, tünelde Şenol Güneş’in boylu boyunca yerde yattığını görünce doğrudan soyunma odasına gitti. Şenol Güneş’in soyunma odasından hastaneye götürüldüğünü ve maça çıkamayacağını öğrenince de karşılaşmayı tatil etti.