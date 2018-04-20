Şenol Güneş'i yaralayan taraftar gözaltına alındı

Tribünde yer alan 20'den fazla taraftar ve Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan bir taraftar gözaltına alındı.

Olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünde yer alan 20'den fazla taraftar gözaltına alındı.

Olaylı derbiyle ilgili İstanbul Anadolu Başsavcılığı soruşturma başlatırken Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına ve maçın tatil edilmesine neden olan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

TRİBÜNDEN ATTIĞI CİSİMLE ŞENOL GÜNEŞ'İ YARALAYAN TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın imzasını taşıyan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"19.04.2018 tarihinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş futbol müsabakası esnasında çıkan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılıp stadyum kamera kayıtları incelenmek suretiyle tribünden fırlattığı isimle Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alınmıştır. Müsabaka esnasında suç işleyen tüm kişilerin tespitine yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir."