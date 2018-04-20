Olaylı derbi sonrası çok sayıda gözaltı var

Olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili İstanbul Anadolu Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Tribünde yer alan 20'den fazla taraftar ve Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan 1 kişi gözaltına alındı.

Olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünde yer alan 20'den fazla taraftar gözaltına alındı.

Olaylı derbiyle ilgili İstanbul Anadolu Başsavcılığı soruşturma başlatırken Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; gözaltına alınanlar arasında teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara madde atanlar da yer alıyor.