Ve Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:



"Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının ikinci yarısında Beşiktaş yedek kulübesinde yer alan Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek’in, tribünleri ağır söylemlerle tahrik etmesi üzerine hakem maçı durdurdu.

Daha sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından hakem Mete Kalkavan, maçı tatil etti.

Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir."

DERBİDE YAŞANAN OLAYLARIN TRİBÜN ÇEKİMİ GÖRÜNTÜSÜ:

SOYUNMA ODASINDA YAŞANAN KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ: