Fikret Orman hakemin futbolculara ne söylediğini açıkladı

Fikret Orman: "Hakem futbolcularımıza "içeri girebilirsiniz" diyor."



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Fikret Orman'ın açıklamaları:

Üzücü bir gün, istenmeyen şeyler oldu. Bu derbi maçları özellikle Fenerbahçe - Beşiktaş maçları biraz gergin geçiyor. Bizim stadımızda da kırmızı kartlar oldu ama hiç böyle olaylar olmadı. Bu bir güvenlik zaafiyeti bunun sorumlusu kimse o bakacak. Netice itibariyle buraya misafir olarak geldik. Dünya üçüncüsü yapmış bir hocaya bunların yapılması çok kötü. Oyuncularımız hakeme soruyor içeri girebilir miyiz diye? Hakem de girebilirsiniz diyor. Personelimize özel güvenlik görevlileri saldırıyor.

'ŞENOL GÜNEŞ'İN DURUMU İYİ...'



Netice itibariyle bu ülkede güzel bir yarışma var ve bunun güzel yanlarını ortaya çıkartacağımıza herkes futboldan soğutulmaya çalışılıyor. Beşiktaş Kulübü bunu yapıyor. En problemli kulüplerden birisiydik. Hocamızın durumu iyi. Oyunculuk zamanından bir beyin travması geçirdiği için korktuk ama durumu gayet iyi. Biz çok üzüntülüyüz gerçekten. Oyuncularımız da Ümraniye'ye gidiyor. Fenerbahçe Kulübü'nde kimse aramadı.

ŞENOL GÜNEŞİN SAĞLIK DURUMU



Güneş bu gece kalacak. Bugün hastanede kalması daha iyi... Burada bir çok insan var canıyla uğraşan insanlar var burada yapılan gürültü insanları yorabilir.

'TARAFTAR LÜTFEN BURAYA GELMESİN'

Hocamızın durumu iyi lütfen buraya gelmesinler.

Buradan kimseyi yönlendirmek istemiyorum. Bana gelen bilgiler var ama yorum yapmak istemiyorum. Yıldırım başkan ile konuştuk ve geçmiş olsun dedi, biz de sağolsun dedik. Hepimiz için üzücü bir gün. Ülkenin dışarıya verdiği imajın bu olmaması gerekiyor.

'BU KAN SAVAŞI DEĞİL...'



Bu bir kan savaşı değil, Afrin'e gitmiyoruz, kimse kavgaya gelmiyor. Sevinen ve üzülenler olacaktır ama bu futbol...