Trabzonspor'dan sert açıklama!

Trabzonspor, uzun süre teknik direktörlüğünü yapan Şenol Güneş'e yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamalar şöyle:

"Bu akşam Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde yaşanan olaylar ülke futbolunun içine düştüğü derin girdabın acıklı bir ifadesidir."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet eden cisim, ülke futboluna vurulmuş ağır bir darbedir! Trabzonsporumuzun efsanesi; ismi Türk futboluna mal olmuş bu değerli futbol insanına yapılan saldırı karşısında hicap; ve dahası büyük bir öfke duyuyoruz!

Unutulmasın ki bu gece yaşanan olay; şiddet, kaos ve eyyamcılıkla malul Türk futbolunun minyatür bir resmidir.