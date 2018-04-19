Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi karıştı!

Tolga Zengin ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında yaşanan tartışmayı sakinleştirmeye çalışan Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde isabet etti.

Beşiktaş, çıkan olaylardan sonra takım olarak sahayı terk etti. Tartışmalar soyunma odası koridorlarında devam etti.

Ülker Stadı'nda oyun durdu.

Hakem Mete Kalkavan ile siyah-beyazlı takım soyunma odasına girdi.

Protokolden Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi soyunma odasına geldi.

Kafasına koltuk fırlatılan Şenol Güneş'e 5 dikiş atıldı.

Şenol Güneş'in kafasına fırlatılan koltuktan sonra Beşiktaş'ın takım olarak soyunma odasına yöneldiği derbi hakem kararıyla tatil edildi!

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