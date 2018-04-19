Derbide ilk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2-2’nin rövanşında karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak. Turu geçen taraf, finalde Teleset Mobilya Akhisarspor ile mücadele edecek. Karşılaşmanın hakem kadrosu ve ilk 11’leri şu şekilde:

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Giuliano, Aatif Chahechouhe, Roberto Soldado.

Beşiktaş: Fabricio, Adriano, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel, Alvaro Negredo.

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar.